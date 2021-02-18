Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk dava

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "Terbiyesiz" diyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genele Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Ben 16 şehidimizin hakkını savunduğum için hakaret ediyor. 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine, bugünkü hakaretleri nedeniyle Erdoğan hakkında,

Yine 5 Paralık dava açıyoruz!

@kilicdarogluk’nun muhataba biçtiği değer gereğince!

“Şehitlerin sorumlusu Erdoğan’dır!” eleştirisinin haklılığını da ispatlayacağız!."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Ankara il kongresinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “13 şehidin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır” sözlerine sert bir yanıt vermişti.

Erdoğan, “Sen nasıl bir yüzsüzsün ya? Sen de nasıl bir yüz var ya? Utanıp sıkılmadan Gara katliamındaki şehitlerin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun. Terbiyesiz herif” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyadan bir video paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu “İnsan için ahlak, elbiseden daha önemlidir” notuyla şu ifadelere yer vermişti:

"Bugün Erdoğan bana hakaret ediyor. Kontrolünü kaybedip ‘terbiyesiz’ bile diyor. Ne için söylüyor bunları? Ben 16 şehidimizin hakkını savunduğum için. Ve kendisine 5 soru sordum. Şehit aileleri adına sordum, milletimiz adına sordum. ‘Bu 5 soruya yanıt ver’ dedim, en azından toplum neyin olup olmadığını öğrensin diye. Ama sen bütün bunları bırakıyorsun, bana hakaret ediyorsun. Hangi gerekçe ile hakaret ediyorsun? İşin reklamına kaçıyorsun. Ben 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. Ve yine sana söylüyorum, o 5 sorunun cevabını mutlaka senden alacağım."