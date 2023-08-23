  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Bunu da mı dış güçler yaptı?''

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Bunu da mı dış güçler yaptı?''

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Bunu da mı dış güçler yaptı?''
Güncelleme:

CHP lideri Kılıçdaroğlu, mısır alım fiyatlarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, ''Mısır üreticisine bu yıl verilen fiyat artışı sadece yüzde 5,3. Erdoğan'a sormak gerekiyor. Bunu da mı dış güçler yaptı? Bu kararı alırken hiç mi vicdanınız sızlamadı'' dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıklanan yıllık resmi enflasyon yüzde 58... Mazotun fiyatı yüzde 103 arttı. Son 5 ayda gübreye gelen zam ortalama yüzde 90... Ama mısır üreticisine bu yıl verilen fiyat artışı sadece yüzde 5,3. Erdoğan'a sormak gerekiyor. Bunu da mı dış güçler yaptı? Bu kararı alırken hiç mi vicdanınız sızlamadı" dedi. 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu mısır alım fiyatı recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çanakkale'deki kabus günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
Defne Samyeli'den ''52 yaşında olduğuna kim inanır'' pozları
Bakanlık Togg satışlarına inceleme başlattı
Memur ve memur emeklisi zammında kriz
Bir ilimizde daha büyük deprem! Çevre illerde sallandı
12 yaşındaki kıza tecavüz eden sığınmacıdan şok savunma
Kör kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı
Emekli maaşları için masada 3 formül var
Altın yeniden yükselişe geçti, kritik uyarı geldi
Çanakkale'deki orman yangınında yüzlerce kişi tahliye edildi