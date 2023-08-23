Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Bunu da mı dış güçler yaptı?''
CHP lideri Kılıçdaroğlu, mısır alım fiyatlarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, ''Mısır üreticisine bu yıl verilen fiyat artışı sadece yüzde 5,3. Erdoğan'a sormak gerekiyor. Bunu da mı dış güçler yaptı? Bu kararı alırken hiç mi vicdanınız sızlamadı'' dedi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıklanan yıllık resmi enflasyon yüzde 58... Mazotun fiyatı yüzde 103 arttı. Son 5 ayda gübreye gelen zam ortalama yüzde 90... Ama mısır üreticisine bu yıl verilen fiyat artışı sadece yüzde 5,3. Erdoğan'a sormak gerekiyor. Bunu da mı dış güçler yaptı? Bu kararı alırken hiç mi vicdanınız sızlamadı" dedi.
Açıklanan yıllık resmi enflasyon %58…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 23, 2023
Mazotun fiyatı %103 arttı.
Son 5 ayda gübreye gelen zam ortalama %90… Ama mısır üreticisine bu yıl verilen fiyat artışı sadece %5.3…
Erdoğan’a sormak gerekiyor.
Bunu da mı dış güçler yaptı? Bu kararı alırken hiç mi vicdanınız sızlamadı… pic.twitter.com/u4W5PyhdnB
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