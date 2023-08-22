Toprak Mahsulleri Ofisi, mısır alım fiyatını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır alım fiyatını ton başına 6 bin TL olarak belirledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak kararlaştırdı. TMO'dan yapılan açıklamada, "Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları oluşturulmuştur. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır." denildi.

MISIR ALIM FİYATI 6 BİN TL OLDU

Üreticilerin beklediği mısır alım fiyatı açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır alım fiyatını 6 bin lira olarak belirledi. Mısır hasadının ülke genelinde yaklaşık yüzde 8 seviyesinde olduğunu belirten TMO, fiyatın piyasaların yakından izlenerek belirlendiğini kaydetti.

"MISIR HASADI YÜZDE 8 SEVİYELERİNDE"

TMO'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Mısır hasadı Ağustos ayının ilk haftasında Adana ve Hatay'da lokal olarak başlamış olup ülke genelinde bugün itibariyle yaklaşık %8 seviyelerindedir. Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları oluşturulmuştur. 2023 yılı mısır üretimimizin geçen yıla göre aynı seviyede 8,5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. TMO mısır alım fiyatı ton başına 6.000 TL olarak belirlenmiştir.

"ÇKS'YE KAYITLI ÜRETİCİLERDEN ÜRÜNLERİN TAMAMI SATIN ALINACAK"

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır. TMO, Türkiye genelinde bulunan işyerlerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda mısır alım faaliyeti gösterecektir. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabileceklerdir. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecektir. Randevular yarından (23.08.2023 - saat 10:00) itibaren alınabilecek olup alımlara TMO işyerlerinde 24.08.2023'ten itibaren, lisanslı depolar üzerinden ise yine randevulu olarak 28.08.2023'ten itibaren başlanacaktır.

"HAFTANIN 6 GÜNÜ ALIM YAPILACAK"

TMO iş yerlerinde, Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır. Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına (TMO ve ELÜS) müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır. Üreticilerimiz lisanslı depolara ürün teslim etmesi halinde; %2 stopaj, %2 SGK prim kesintisi muafiyeti, 25 TL/Ton nakliye desteği (750 TL'ye kadar), araç başına 25 TL analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin %75'ine kadar sıfır (%0) faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkânları bulunmaktadır. Üreticilerden yapılacak mısır alımlarında borsa tescil ücreti TMO tarafından karşılanacaktır. Geçici alım merkezlerinde Hizmet Bedeli kesintisi (%1) yapılacaktır.

"ÜRETİCİLER ÇKS BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMELİ"

Üreticilerimizin Dikkat Edeceği Hususlar; TMO'ya mısır teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için; ÇKS bilgilerini güncellemeleri, Randevularını mutlaka almaları ve ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri, Anlaşmalı bankalardan alınacak banka kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri, Lisanslı depolara ürün teslim edecek üreticilerin bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve en yakın Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) acentelerine başvurarak (kimlik belgesi, yatırım hesabı ve ikamet adresi bilgileri ile birlikte) TÜRİB'e üye olmaları, Ürünün, iş yerlerimize/lisanslı depolara ürün sahibi tarafından veya vekâlet verilerek getirilmesi, gerekmektedir."