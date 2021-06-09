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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a ''millet aç'' yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a ''millet aç'' yanıtı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Neymiş millet açmış, bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, ''Yapıyoruz zaten. Pandemide CHP'li belediyeler yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL destekle fakir fukaranın yanında oldu'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin" diyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Yapıyoruz zaten. Pandemide CHP'li belediyeler yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL destekle fakir fukaranın yanında oldu" diyerek yanıt verdi.

"Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin" diyen Kılıçdaroğlu, "AK Partili makul anne babalara, dürüst insanlara çağrımdır; artık bu düzene veda etme zamanınız gelmiştir. Vatanınıza karşı sorumluluğunuz budur" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Erdoğan 'Millet açsa onları da siz doyuruverin' demiş. Yapıyoruz zaten. Pandemide CHP'li belediyeler yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL destekle fakir fukaranın yanında oldu. Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin.

AK Partili makul anne babalara, dürüst insanlara çağrımdır; artık bu düzene veda etme zamanınız gelmiştir. Vatanınıza karşı sorumluluğunuz budur."

Erdoğan'dan tepki çeken sözler: ''Neymiş millet açmış siz de doyuruverin''Erdoğan'dan tepki çeken sözler: ''Neymiş millet açmış siz de doyuruverin''Politika

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu chp recep tayyip erdoğan millet aç
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