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  4. 24 Ocak 2019 14:04

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert MİT eleştirisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biz belediye başkan adaylarını belirlerken Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Emniyet'in istihbaratından bilgi alıyoruz' sözünü anımsatarak çok sert bir eleştiride bulundu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert MİT eleştirisi
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CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Biz belediye başkan adaylarını belirlerken Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Emniyet'in istihbaratından bilgi alıyoruz' sözünü anımsatarak "Bir siyasal partinin belediye başkan adaylarının şu ya da bu şekilde sorgulanması devletin önemli kurumlarının görevi midir? Siz Uğur Mumcu'nun katillerini bulmuyorsunuz ama devletin istihbarat örgütlerini başka bir amaçla kullanıyorsunuz" dedi.

Demokrasi gelişmiş bir ülkede kalemini eğmeyen, kalemini dik tutan, onurlu, korkuya boyun eğmeyen, baskıya boyun eğmeyen Uğur Mumcu ve onun gibi pek çok düşünür katledildi ve bu katillerin bulunması gerekirdi. Ama bu yapılmadı. Siyasal iktidarlar görevlerini yerine getirmediler. Üzgünüz. Gerçekteten de anlatırken ifade ederken büyük zorluk çekiyorum. Bir ülkenin tepe konumundaki yöneticisi 'Biz belediye başkan adaylarını belirlerken Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Emniyet'in istihbaratından bilgi alıyoruz' diyor. Eğer siz bu devleti adaletle yönetecekseniz o istihbarat örgütlerini katillerin yakalanması için seferber etmeniz gerekirdi. Kalemini eğmeyen bükmeyen insanların katillerinin yakalanması için seferber etmeniz gerekirdi. Bir siyasal partinin belediye başkan adaylarının şu ya da bu şekilde sorgulanması devletin önemli kurumlarının görevi midir? Nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz biz. Nasıl bir devlette yaşıyoruz biz. Bir istihbarat devleti mi burası? Bir aile şirketi mi yönetiyoruz biz? Uğur Mumcu bütün dünyanın önünde saygıyla eğildiği bir gazeteci. Kalemini dik tutan, ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden... Haksızlığa direnen bir kişi. Ve siz onun katillerini bulmuyorsunuz ama devletin istihbarat örgütlerini başka bir amaçla kullanıyorsunuz. "

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