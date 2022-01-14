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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ı kızdıracak teklif

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ı kızdıracak teklif

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a "Gel o büyük kürsülerini bir kenara bırak, çıkalım halkın karşısına. Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden. Bekliyorum..." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak’ta esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamadan bir kesit paylaşarak AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Saraydaki Şahıs’a açık çağrımdır: Gel o büyük kürsülerini bir kenara bırak, çıkalım halkın karşısına. Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter’ın da benden. Bekliyorum…” ifadelerini kullandı.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu recep tayyip erdoğan davet promter
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