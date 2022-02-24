Kılıçdaroğlu'ndan iktidara Montrö çıkışı: ''Sadık kalın!''
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye, güvenliği açısından Montrö'ye sadık kalmalıdır" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de, Rusya'nın Donbass'a yönelik askeri operasyonunu değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu, TBMM'nin acilen toplanması gerektiğini ifade ederek, "Ukrayna’daki gelişmeler, Avrupa’daki gelişmeler, Türkiye’nin de bundan etkileneceğini bildiğimiz için bu görüşmelerin yapmak zorundaydım" diye konuştu.
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