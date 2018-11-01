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  4. 01 Kasım 2018 21:33

Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı'nın ismi konusunda "Bu kadar şaibeli yerin adının Atatürk olması doğru değildi" dedi.
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

'29 EKİM ANKARA'DA KUTLANIR'

29 Ekim Ankara'da kutlanır. Bu devletin bir geleneğidir. Her yerde etkinlik yaptık. Cumhuriyetimizi kutladık. Cumhuriyetin değerini yüceltmek hepimizin görevidir. İlk kez cumhuriyet tarihinde Ankara dışında yapıldı. Bu benim katılıp katılmama olayının dışında. Devlette gelenek kalmadı. Ailelerde, STK'larda gelenekler vardır. Devleti ayakta tutan kurallardır. Devlet dediğimiz kavram büyük derecede yara almış oluyor. Devlet hepimizin devletidir.

'BU KADAR ŞAİBELİ YERİN ADININ ATATÜRK OLMASI DOĞRU DEĞİLDİ'

Havalimanının isminin üzerinde çok da durmadım. Bu kadar şaibeli yerin adının Atatürk olması doğru değildi."

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