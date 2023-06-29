Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'e Kur'an-ı Kerim tepkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması, yetkililerin 'ifade özgürlüğü' adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum" dedi.
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