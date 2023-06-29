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Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'e Kur'an-ı Kerim tepkisi

Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'e Kur'an-ı Kerim tepkisi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması, yetkililerin 'ifade özgürlüğü' adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum" dedi. 

Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! İslam dünyası ayağa kalktıKur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! İslam dünyası ayağa kalktıDünya

 

Etiketler chp kemal kılıçdaroğlu kuranı kerim
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