Kılıçdaroğlu'ndan kadınlara çağrı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin "YaşamHak" projesinin tanıtım toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Kılıçdaroğlu'nun CHP Kadın Kolları önemli bir projeye imza atıyor. Yaşama hakkına herkesin saygı göstermesi lazım. Kadına yönelik şiddetin artması hepimizin bu alana dikkat etmesi gerektiğini zorunlu kılıyor. Hepimizin ortak tavır takınması gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU: "TEMEL ÇÖZÜM KADINLARIN BİRLİĞİNDE"

Asıl temel çözüm kadınların birlikteliğinde. Siyasette çok daha güçlü bir şekilde var olmalarında. Ben bütün kadınların belli bir hedef ilkesinde birleşmelerini istiyorum. Kadının siyasette çok daha güçlü var olmasıdır temel çözüm. Gercekgundem.com'da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: Siyasette ağırlıklı olarak var olmalıdır. Bu ülkede nüfusun yarısından fazlası kadın. Parlamentoya bakıyorsunuz, buralarda kadının gücü ne kadar? Kadın buralarda arzu ettğimiz ölçüde var olabiliyor mu?

KILIÇDAROĞLU: "KADINLARIN BİRLEŞTİKLERİ TAKDİRDE DEVİREMEYECEKLERİ İKTİDAR YOK"

Bütün kadın kardeşlerimden beklentim var. Ben sizin hakkınızı savunuyorum, daha çok görünür olmanızı istiyorum, onun için yapacağınız ilk şey Siyasi partiler yasasının değişmesi için çaba harcamaktır. Şunu yapmak zorundasınız, siyasi partiler yasasına cinsiyet kotasını getirmeyen partiye karşı duracağız. Gücünüzün farkında olun, olağanüstü bir gücünüz var. Kadınlar birleştikleri takdirde deviremeyeceğiniz iktidar yoktur.

Siz kadınlar şiddetten mağdursanız, istismardan mağdursanız yapacağınız bir şey var bu mağduriyetlere yol açan siyasi anlayışı bir kenara bırakacaksınız. Siyasi partiler yasasına cinsiyet kotası getirilmesi lazım. Elinizden alınan hakların iadesini isteyeceksiniz.

Aile destekleri sigortasını talep etmeli tüm kadınlar. Yoksulluğunun giderilmesini istemek de bir haktır kadın için. Kadın kolları, güzel bir projeyi başlatıyor. Kadına yönelik şiddet olduğu takdirde hukuk desteği ve psikolojik destek verilecek diyor.

Pazar artıklarından yiyecek toplayan bir kadın görmek istiyoruz, kadın evinde otururken sosyal devlet ona her türlü olanağı sağlamak zorundadır. Bunu sağlamadığınız takdirde devlet sosyal devlet olmaktan çıkar.

Kaba kuvvetle şiddet uygulamak erkeğin kendisini aşma kapasitesinin olmadığını gösterir. İnsana saygı duymadığını gösterir. Biz hep birlikte kadına yönelik şiddet konusunda duyarlılığımızı korumalıyız. Bu coğrafyada kimse haksızlıkla karşılaşmamalı. İnsanlar huzur içinde yaşayabilmeliler. Birlikte mücadele edeceğiz.

KILIÇDAROĞLU: "BU ÜLKEDE YAŞAYAN KADINLARDAN İKİ ŞEY BEKLİYORUM"

Bu ülkede yaşayan kadınlardan iki şey bekliyorum. Ben sizin haklarınızı savunuyorum. Ama siz de kendi hakkınızı savunun. Siyasi partiler yasasında cinsiyet kotası istiyorum diyeceksiniz. Bunu kabul etmeyen siyasi partilere asla oy vermeyeceğim diye sokaklara çıkacaksınız. Bölünmeyecek beraber olacaksınız. Biz 21. yüzyılın Türkiye'sinde yoksulluğu yaşamak istemiyoruz. Aile Destekleri Sigortasını getirmeyen partiye oy vermeyeceğiz diyeceksiniz.

Eşitliği kadınlar lütuf olarak beklememeli. Mücadele sonunda alınmalı. Mücadele alın terinin karşılığıdır. Bütün kadınlardan kimliği ne olursa olsun iki temel konuda ortak hareket etmelerini bekliyorum.

