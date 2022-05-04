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Kılıçdaroğlu'ndan ''karanlıkta bir hafta'' belgeseli

CHP lideri Kılıçdaroğlu, elektriksiz geçen yedi gününü anlatan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, ''Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarına gelen zamları protesto etmek amacıyla 2 ay boyunca evine gelen faturayı ödememişti. Kararın ardından Kılıçdaroğlu çifti bir hafta boyunca karanlıkta kaldı.

Elektriksiz kalınan bir haftayı anlatan belgeseli Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Yedi karanlık gecede, mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum. Ama şunu da herkes bilsin: Vatanı satanlarla mücadele sert olur" dedi.

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu elektrik
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