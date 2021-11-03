Kılıçdaroğlu'ndan La Casa de Papel göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fenomen dizi La Casa de Papel'in tanıtım videosunu paylaşarak seçim göndermesinde bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Netflix dizisi La Casa de Papel'in tanıtım videosu paylaştı.

Netflix, dizinin tanıtım videosunu "Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor." notuyla duyurdu.

Kılıçdaroğlu da bu paylaşımı alıntılayarak,"Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef…" notunu düştü.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:



