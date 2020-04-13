Kılıçdaroğlu'ndan Sabah yazarlarına: Sarayın beslemeleri beni iyi duyun...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu 31 ilde uygulanan ve yaklaşık 2 saat önce duyurulan sokağa çıkma yasağı öncesinde marketlere akın eden vatandaşlar için "zekâ özürlüler" ifadesini kullanan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas ile ayı ve lümpen' diyen Engin Ardıç'a, adlarını anmadan tepki gösterdi. İki Sabah yazarının kullandığı ifadelere gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Sarayın beslemeleri başladılar vatandaşları aşağılamaya. Bu kibir abideleri güçlerini nereden alıyor" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Sabah yazarları Mehmet ve Engin Ardıç'ın adını anmadan, "Şimdi bir de karşımızda Saray'ın beslemeleri var. Gazetelerinde köşe başlarını tutmuşlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında sokağa çıkma yasağından hemen önce vatandaşların alışverişe çıktığını hatırlatarak, "Sarayın beslemeleri başladılar vatandaşları aşağılamaya. Bu kibir abideleri güçlerini nereden alıyor? Bunu iyi duyun, vatandaşın hakkını ve hukukunu savunmak, benim görevimdir" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyle:

"Şimdi bir de karşımızda sarayın beslemeleri var. Gazetelerinde köşe başlarını tutmuşlar. Öyle bir noktaya geldik ki vatandaşa hakaret etmek sanki bunların göreviymiş gibi. Gece yarısına iki saat kala sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Vatandaş doğal olarak ‘yarın nasıl besleneceğim’ diye sokağa çıktı, alışverişe çıktı.

Sarayın beslemeleri başladılar vatandaşları aşağılamaya. Kimisi ‘gerizekalı’ dedi, kimisi ‘ayılar’ dedi, kimisi ‘lümpen’ dedi. Aşağılamaya başladılar, bu kibir abideleri. Bu kibir abideleri güçlerini nereden alıyor? Bu kibir abideleri nerelerden besleniyor?

Sarayın beslemeleri, beni iyi duyun. Vatandaşın hakkını ve hukukunu savunmak, benim görevimdir.

Ben vatandaşın hakkını ve hukukunu savunacağım. Bu ülkede hiç kimse benim vatandaşıma ‘gerizekalı’ diyemez, ‘ayı’ diyemez, ‘lümpen’ diyemez. Asla ve asla diyemez."

Ne olmuştu?

Koronavirüs salgını nedeniyle 31 il için ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının yaklaşık iki saat önce duyurulmasının hemen ardından binlerce vatandaş marketlere ve fırınlara koşmuş, uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Sabah yazarları Mehmet Barlas ve Engin Ardıç, sokağa çıkma yasağı nedeniyle market ve fırınlara giden vatandaşlara "Alt tabaka, zekâ özürlüler" diyerek hakaretlerde bulunmuştu.Vatandaşa "Zeka özürlüler" diye hakaret eden Mehmet Barlas, "Yasak başlamadan önce gece yarısı sokakları, meydanları, marketleri dolduranları ise büyük çoğunluk Koronavirüs salgınını umursamadıklarına göre bunlar zeka özürlü olmalılar" ifadelerini kullanmıştı.

Dışarı çıkan vatandaşlar için "Ayılar, alt tabaka, lümpenler" ifadeleriyle hakaret eden Engin Ardıç ise, "Şimdi de, yasağı çiğneyen ayıları televizyondan gülerek izlemiyor muyuz? İşbu yasak alt tabaka için konulmuştur. Küçük burjuva yasaklara büyük ölçüde uyum sağladı. Yüksek sosyete, Şeyma hariç, olgun davranıyor. Ama onların evleri de geniştir. Arıza çıkaran lümpen proletaryadır" sözlerini kullanmıştı.