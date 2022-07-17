Kılıçdaroğlu'ndan ''sığınmacı'' haberlerine tepki: Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın sığınmacıların Ruanda'ya gönderileceği programa Türkiye'yi eklediği iddiasına tepki gösterdi.

İngiltere, ülkeye yasa dışı yollardan gelen göçmen ve mültecileri, işlemleri tamamlanıncaya kadar Ruanda'ya gönderme kararı almıştı. Anlaşmaya ilişkin tartışmalar sürerken İngiltere'den çarpıcı bir iddia geldi. İddiaya göre İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Başbakan olursa Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de göçmen gönderilebileceğini söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Birleşik Krallık basınında yer alan Türkiye ile ilgili iddialar hakkında "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır" dedi.

KEMAL KILIÇDARDOĞLU: ERDOĞAN BUNU YAPAMAZ, YAPTIRMAYACAĞIZ

Söz konusu iddia ile ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

"İngiltere Dışişleri Bakanı, Başbakan olursa Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'ye de göçmen gönderilebileceğini söyledi. Erdoğan'ın dış güçler palavrasını artık bir kenara itelim. Batı böyle kullanışlı rejimleri sever. Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız."