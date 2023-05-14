Kılıçdaroğlu'ndan tek kelimelik paylaşım
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Öndeyiz'' mesajını paylaştı.
Oy sayım işlemleri devam ederken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, ''Öndeyiz'' ifadesini kullandı.
Öndeyiz.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023
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