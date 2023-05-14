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Kılıçdaroğlu'ndan tek kelimelik paylaşım

Kılıçdaroğlu'ndan tek kelimelik paylaşım
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Öndeyiz'' mesajını paylaştı.

Oy sayım işlemleri devam ederken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, ''Öndeyiz'' ifadesini kullandı. 

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu millet ittifakı
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