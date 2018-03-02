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  4. 02 Mart 2018 14:46

Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa bayrak çağrısı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Afrin şehitlerine Allah'tan rahmet dilerken, vatandaşlara ev ve işyerlerine Türk bayrağı asma çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından Selvi Kılıçdaroğlu da evlerinin penceresine Türk bayrağı astı.

Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa bayrak çağrısı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin de yaralandığını belirten Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara şifalar diliyoruz. Bütün vatandaşlarımdan şunu yapmalarını istiyorum. Kahraman ordumuza güveniyoruz, terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım." 

Öte yandan CHP Genel Merkezi'ne dev Türk bayrağı asıldı. 



CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu da, evlerinin penceresine Türk bayrağı astı.

Afrin'den acı haber: 8 şehit, 13 yaralıAfrin'den acı haber: 8 şehit, 13 yaralı

 

AA

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