  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'nun ''arınma'' çağrısı sonrası CHP'li eski vekillerden Özel'e mektup

Kılıçdaroğlu'nun ''arınma'' çağrısı sonrası CHP'li eski vekillerden Özel'e mektup

Kılıçdaroğlu'nun ''arınma'' çağrısı sonrası CHP'li eski vekillerden Özel'e mektup
Güncelleme:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Parti arınmalı'' çağrısının ardından CHP'li 16 eski milletvekili, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, ''Temiz toplum, temiz siyasetin öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin yüz akıdır'' başlıklı mektup yazarak, temiz siyaset çağrısı yaptı.

CHP'nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile CHP'nin İmralı'ya gidecek heyete üye vermeme kararına ilişkin eleştirilerde bulunmuştu. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin ''Parti arınmalı'' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, ''Terörsüz Türkiye'' sürecinde CHP'nin aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini savunmuştu. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları gündemdeki yerini kurarken, CHP'li 16 eski milletvekili, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bir mektup gönderdi.

Eski vekiller, Özgür Özel'e hitaben kaleme aldıkları ortak metinde şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi (Aziz İhsan Aktaş) iddianameleri üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği ve kurumsal kimliği hedef alınmış; hukuki araçlar kullanılarak partimize ve belediyelerimize yönelik operasyonlar yürütülmektedir. Henüz yargılama süreci başlamadan CHP'yi topluca şaibe altında göstermeye dönük bu yaklaşımın olağan olmadığı açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş; yolsuzluğa, rüşvete ve şaibeye tarihinin hiçbir döneminde geçit vermemiştir. Parti içinde suça karışan varsa CHP, hukuk içinde gereğini yapar. Ancak CHP'nin tüzel kişiliğini kirletmeye yönelen her girişim, doğrudan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına saygısızlıktır. 102 yıllık tarihi boyunca CHP, bu ülkenin vicdanıdır. Sadece kendi içini değil, Türkiye siyasetini de yolsuzluklardan ve kirli ilişkilerden arındırma gücüne sahiptir. Bu görev geciktirilmeden yerine getirilmek zorundadır."

'PARTİ İÇİ ARAŞTIRMA HEYETİ OLUŞTURULMALI'

Eski 16 milletvekili Özel'e önerilerini de şöyle sıraladı:

"1- Konumu ve görevi ne olursa olsun, haklarında çeşitli iddialar bulunan veya açıkça iftiraya uğradığını belirten partililerle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bağımsız bir parti içi heyet oluşturulmalı; inceleme süreci hızlı ve şeffaf biçimde yürütülmelidir.

2- Araştırma sonucunda iddialara ilişkin delil ve emare elde edilmesi halinde, yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci işletilmelidir.

3- Kendilerine iftira atıldığı iddiasında bulunan parti üyelerinin, iddiada bulundukları kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaları sağlanmalı; bu yola başvurmayanlarla ilgili de disiplin süreci başlatılmalıdır.

4- Bütün bu süreçlerin sonunda olayın sorumluları, haklarında yapılan işlemler ve bundan sonraki adımlar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmalıdır."

'CHP TÜRKİYE'NİN YÜZ AKIDIR'

Eski milletvekillerinin kaleme aldığı çağrı metninin son bölümünde ise "Türkiye'de siyasetin temizlenmesinin teminatı da, toplumsal arınmanın öncüsü de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini karalamaya çalışan her girişim, hem hukuk hem de tarih önünde kaybetmeye mahkumdur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirletmeye kalkışan herkes hak ettiği yanıtı er ya da geç alacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin yüz akıdır" ifadeleri yer aldı.

ORTAK METİNDE İMZASI BULUNANLAR

Ali Akyıldız - 25-26'ncı dönem Sivas milletvekili

Ali Özcan - 25-26'ncı dönem İstanbul milletvekili

Ali Özgündüz - 24'üncü dönem İstanbul milletvekili

Ali Şeker - 25-26-27'nci dönem İstanbul milletvekili

Atila Sertel - 26-27'nci dönem İzmir milletvekili

Feramüz Şahin - 22'nci dönem Tokat milletvekili

Gaye Usluer - 25-26'ncı dönem Eskişehir milletvekili

Kemal Zeybek - 25-26-27'nci dönem Samsun milletvekili

Mehmet Tüm - 25-26'ncı dönem Balıkesir milletvekili

Müslim Sarı – 24'üncü dönem İstanbul milletvekili

Nihat Yeşil - 25-26-27'nci dönem Ankara milletvekili

Servet Ünsal - 27'nci dönem Ankara milletvekili

Tamer Kanber - 20-21'nci dönem Balıkesir milletvekili

Ünal Demirtaş - 25-26-27'nci dönem Zonguldak milletvekili

Yıldırım Kaya - 27'nci dönem Ankara milletvekili

Züheyir Amber - 22'nci dönem Hatay milletvekili. 

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin İmralı kararı ve İBB davası için olay olacak sözlerKılıçdaroğlu'ndan CHP'nin İmralı kararı ve İBB davası için olay olacak sözlerPolitika
Erdoğan CHP'yi eleştiren Kılıçdaroğlu'na destek çıktı!Erdoğan CHP'yi eleştiren Kılıçdaroğlu'na destek çıktı!Politika

 

DHA

text-ad
Etiketler CHP milletvekili kemal kılıçdaroğlu özgür özel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''İnat ettim yaşlanmayacağım'' demişti... 66 yaşında olduğuna inanmak için 66 şahit lazım ''İnat ettim yaşlanmayacağım'' demişti... 66 yaşında olduğuna inanmak için 66 şahit lazım Sibirya soğukları Türkiye'yi teğet geçti... Kar yağışı için yeni tarih belli oldu! Sibirya soğukları Türkiye'yi teğet geçti... Kar yağışı için yeni tarih belli oldu! Hepsi gurubunun güzelinin terk ettiği evi ''yok artık'' dedirtti! Hepsi gurubunun güzelinin terk ettiği evi ''yok artık'' dedirtti! Hakkında soruşturma izni verilen Mansur Yavaş harekete geçti Hakkında soruşturma izni verilen Mansur Yavaş harekete geçti Yapay zeka burayı Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi ilan etti! Yapay zeka burayı Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi ilan etti! Teknik direktörler, malzemeci, sağlıkçılar, menajerler... Bahis soruşturması büyüyor! Teknik direktörler, malzemeci, sağlıkçılar, menajerler... Bahis soruşturması büyüyor! Kuduzdan ölen 17 yaşındaki gencin son görüntüleri kahretti Kuduzdan ölen 17 yaşındaki gencin son görüntüleri kahretti Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında 1 yıl sonra suç duyurusu! Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında 1 yıl sonra suç duyurusu! Konkordato süreçleri sona eren Türkiye'nin 2 devi daha iflas etti Konkordato süreçleri sona eren Türkiye'nin 2 devi daha iflas etti Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satıldı Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satıldı
Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi 2026 asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam ortaya çıktı 2026 asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam ortaya çıktı Otel sahibi baba ve oğlu öldürüldüğü cinayet anı kamerada! Otel sahibi baba ve oğlu öldürüldüğü cinayet anı kamerada! Komisyon heyeti sessiz sedasız İmralı'ya gitti! Komisyon heyeti sessiz sedasız İmralı'ya gitti! Zehirlenme vakalarının ardı arkası kesilmiyor: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı Zehirlenme vakalarının ardı arkası kesilmiyor: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı Öğretmenler Günü'nde 15 bin öğretmen ataması yapıldı! Öğretmenler Günü'nde 15 bin öğretmen ataması yapıldı! Bankacılık devinden Dolar/TL ve asgari ücret tahmini Bankacılık devinden Dolar/TL ve asgari ücret tahmini Terörsüz Türkiye komisyonunda deprem: Bir parti masadan kalktı! Terörsüz Türkiye komisyonunda deprem: Bir parti masadan kalktı! Peygamberler diyarına turist akını: 22 bin nüfuslu ilçe yılda 1 milyon ziyaretçi ağırlıyor Peygamberler diyarına turist akını: 22 bin nüfuslu ilçe yılda 1 milyon ziyaretçi ağırlıyor