Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yanıtı bu şarkıyla oldu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeniden Cumhurbaşkanlığı için aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan’a Barış Manço’nun “İşte Hendek İşte Deve” adlı parçasıyla yanıt verdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini hedef alan Twitter hesabından yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Erdoğan’ın “Kandil’deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya’daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor” sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Sevgili gençler işte sizinle geçeceğimiz eşik budur” dedi.

Devamında “Bu rezaletleri bir daha bu ülke yaşamasın istiyorsan, gerekeni yapacaksın. Gençler, Halep Oradaysa Arşın Buradadır” diyen Kılıçdaroğlu, Barış Manço’nun “İşte Hendek İşte Deve” adlı parçasını paylaştı.

Sevgili gençler işte sizinle geçeceğimiz eşik budur. Bu rezaletleri bir daha bu ülke yaşamasın istiyorsan, gerekeni yapacaksın. Gençler, Halep Oradaysa Arşın Buradadır. https://t.co/wdndO3JOKJ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 5, 2023

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, dün akşam yaptığı Twitter paylaşımında, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef almıştı.

Erdoğan şunları yazmıştı:

"Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor. Kandil’deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya’daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor. Yerli ve millî projelerimizden, milletin geleceğini garanti altına alacak eser ve hizmetlerimizden niçin rahatsız olduğunu konuşmuyor. Güya teknoloji görmek için 10 bin kilometre uzağa giderken niçin Togg’un fabrikasını ziyaret etmediğini açıklayamıyor. LGBT’ye niçin arka çıktığı, Selo’nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğu konusuna hiç girmiyor. Muhatabı dağdaki teröristler olan ifadelerimizi niçin üstüne alındığını, bunlardan niçin rahatsızlık duyduğunu anlatamıyor. Varsın Bay Bay Kemal konuşmasın, hakkı ve hakikati söylemesin… Hakikat güneşi balçıkla, çamurla, kırk dereden kırk kova su getirerek örtülemez. Samsun’da vatan-millet deyip Van’da Selo’ya özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs’ta hep birlikte indireceğiz. İnşallah 14 Mayıs’ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz."