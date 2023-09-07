Kılıçdaroğlu'nun İstanbul talimatı sızdı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına İstanbul için verdiği "çok özel" talimat sızdı.

CHP’de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlatılan değişim süreci kapsamında kongreler takvimi işletilmeye devam ederken gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına talimat verdiğini belirterek, "'İstanbul'da kavga dövüş olmadan şu kurultayı yapın. Mümkünse uzlaşarak bir il başkanı seçin, tek adayla gidilebilirse çok iyi olur'" dediğini aktardı.

Ay ortasında başlayacak il kongrelerinde hem yeni il yönetimleri hem de kurultay delegeleri belirlenecek. Büyük kurultayda İstanbul 196, Ankara 72 ve İzmir 56 delege ile temsil edilecek.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki 'Yeni Bir Sabah' isimli programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına verdiği talimatı aktardı.

Küçükkaya şunları aktardı: "Kılıçdaroğlu kurmaylarına talimat vermiş. 'İstanbul'da kavga dövüş olmadan şu kurultayı yapın. Mümkünse uzlaşarak bir il başkanı seçin, tek adayla gidilebilirse çok iyi olur' şeklinde bir talimat verdiğini, 'Bu konuda çalışın dediğini' duyuyoruz."