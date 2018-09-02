Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu dünyaevine girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun oğulları Kerem ile kimyager Mine Alşan, düzenlenen bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Düğün, Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndaki La Rossa Wedding'de verilen sade bir kokteyl ile gerçekleşti.

MUSTAFA SARIGÜL DE DÜĞÜNDEYDİ

Davetliler arasında yer alan Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu mutlu gününde yanında olmaktan kıvanç duyuyorum. Kerem Kılıçdaroğlu ve Mine Alşan çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. #SaygıylaSevgiyle" ifadelerini kullandı.

BALAYI YAPMAYACAKLAR

9 yıldır birlikte olan çift, geçen yıl nisan ayında Trabzon'da sade bir törenle nişanlanmıştı. Çift Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in kıydığı nikahta “evet” diyerek dünyaevine girdi. Genç çiftin, balayı için de bir program yapmadığı, son anda bir değişiklik olmazsa balayına çıkmayı düşünmediği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU MÜDAHALE ETMİŞ

Genç çiftin Ankara'daki 5 yıldızlı bazı otellerle görüştüğü ancak Kılıçdaroğlu'nun müdahalesiyle konseptin değiştiği öğrenildi. 5 yıldızlı bir otelde dikkat çekici bir organizasyon istemeyen Kılıçdaroğlu'nun, sade bir nikahın kıyılması yönünde görüş belirttiği öğrenildi. Yemek organizasyonundan da vazgeçildi ve sade bir kokteyl ile düğün davetinin gerçekleştirilmesine karar verildi.

MUHARREM İNCE SÜRPRİZİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu ailesinin bu mutlu gecesine CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterdiği Muharrem İnce de katıldı. İnce’nin düğüne katılıp katılmayacağı da merak konusuydu. İnce, siyasi küslüğü bırakarak düğüne geldi.