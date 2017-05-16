Kızılay yardıma kendi personelinden başlamış

Görevden alınan Kızılay eski Güroymak Şube Başkanı ve CHP Bitlis eski İl Başkanı Çetin Yavuz, savcılığa yaptığı suç duyurusunda çarpıcı iddialarda bulundu. Üst düzey yöneticilere binlerce lira maaş bağlandığı iddia edilen suç duyurusunda rakamlar şöyle verildi: “Genel müdür yardımcısına 20 bin lira net maaş. Başka bir genel müdür yardımcısına 14 bin lira maaş. Stratejiste 10 bin Euro net maaş. Ayrıca çocuklarının özel kolej okul ücretleri Kızılay tarafından karşılanmakta. İnsan kaynakları direktörüne net 11 bin lira maaş. Bilgi teknolojileri direktörüne net 15 bin lira maaş. Genel başkan danışmanına 7 bin 500 lira net maaş verilmektedir.”

Çetin Yavuz suç duyurusunda, “Yıllardan beri Türk Kızılay'ında bir hayır kurumu özelliğine yakışır şekilde kamuya yakın bir ücret sistemi uygulanmıştır. Kerem Kınık afaki ücretler ödeyerek Kızılay kadrolarını yandaşlarına ve akrabalarına peşkeş çekmiştir” dedi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise hakkındaki iddialar için açıklama yaptı. Kınık, “3 milyar liralık bütçeyi yöneten profesyonel bir ekibe verilen maaş abartılı değil. Suç duyurusundaki o rakamlardan bazıları abartılı” diye konuştu.