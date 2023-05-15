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KKTC'deki oylar sayıldı; işte kazanan

KKTC'deki oylar sayıldı; işte kazanan
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Yaklaşık 140 bin seçmenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs'ta, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih edenlerin oranı yüzde 53.88 oldu

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oy kullanan Kuzey Kıbrıs'ta katılım oranı yüzde 52.62'de kaldı. Anadolu Ajansı'nın (AA) verilerine göre, cumhurbaşkanlığı seçimi için Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih edenlerin oranı yüzde 53.88 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 39.09 olarak kaydedildi. 

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verilerine göre toplam 140 bin 111 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kıbrıs’ın kuzeyinde, 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri 27 Nisan'da başlamıştı.

Etiketler kktc seçim kemal kılıçdaroğlu recep tayyip erdoğan yavru vatan
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