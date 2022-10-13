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Kulislerde Süleyman Soylu hakkında bomba iddia

Kulislerde Süleyman Soylu hakkında bomba iddia

Prof. Dr. Emre Kongar, katıldığı programda dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Kongar, AK Parti ve MHP tabanının Süleyman Soylu'yu cumhurbaşkanı adayı yapmak için çalışma başlattığını söyledi.

TELE1 ekranlarında yayınlanan 18 Dakika programında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Emre Kongar gündemi değerlendirdi. Prof. Dr. Emre Kongar, iktidar ortakları AK Parti ve MHP hakkında önemli bir kulis bilgisine eriştiğini söyledi.

"İki gündür aldığım izlenimlerden bomba bir haber çıkardım" diyen Kongar, "Ben zaten ipuçlarını görüyordum. Hatta haberleri de görüyordum fakat bu kadar net ifade edildiğini ilk kez gördüm. 'Hocam iktidar medyası gündemi çok saptırıyor. Kılıçdaroğlu'nun altını oyuyorlar. Ama asıl olay sahada" diyorlar." diye konuştu.

Kongar "çok güvendiğim bir isimden duydum" diyerek "Hem AK Parti'de hem MHP'de artık 'Tayyip Erdoğan biraz yaşlandı çok da yıprandı, yapılamayanların bütün yükü onun hanesine yazıldı. Şimdi daha genç daha dinamik bir arkadaş aday olsun diyorlar ve Süleyman Soylu cumhurbaşkanı adaylığı için pazarlanıyor" dedi.

“SİYASİ BAGAJI ÇOK DOLU”
Erdoğan'ın buna izin verip vermeyeceğini de düşündüğünü söyleyen Kongar, "Erdoğan 20 yıl sonra yolsuzluk, yoksulluk ve rüşvete karşı mücadele edeceğiz dedi. Bu itirafı etme sebebi çok ağır bagajı olması, artık bunu taşıyamıyor" ifadelerini kullandı. 

Etiketler süleyman soylu emre kongar
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