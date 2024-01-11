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Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığına büyük tepki

Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığına büyük tepki
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CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine büyük tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dünkü Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 242 seçim bölgesinde adaylarını belirledi. 

CHP, Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Vahap Seçer, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Tekirdağ'da Candan Yüceer'i aday gösterdi.

CHP'nin, 6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay'da yeniden Lütfü Savaş'ı aday göstermesi ise Hatay halkı olmak üzere büyük tepki çekti. 

Savaş, şehirde kaçak yapılaşmaya izin verdiği iddiaları ve depreme yönelik çalışmalar yürütmemiş olması nedeniyle ciddi eleştiriler almıştı.

Savaş, depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın yurt dışına kaçmaya çalışan müteahhidini "Kendisi idealist bir insan. Belediye, bu işi yapanlar, çok sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruz" sözleriyle savunmuş, istifa çağrılarına ise "İstifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehirin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler, beldeler istifa etmesi lazım. İktidarın istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse hep beraber edelim" yanıtını vermişti. 

 

Etiketler deprem bölgesi chp lütfü savaş adaylık tepki çeken adaylık hatay
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