Mahkemenin Fatih Altaylı kararı AK Partili ismi de isyan ettirdi

157 gündür cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ünlü gazetecinin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi tepkilere neden oldu. AK Partili Şamil Tayyar da karara itiraz etti.

Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması talep edilen Fatih Altaylı’nın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Fatih Altaylı, savunmasının yer aldığı kağıtları havaya fırlatarak karara tepki gösterdi.

Hukukçulara göre; karar üst mahkeme tarafından onanırsa Altaylı, toplamda 2 yıl 2 ay cezaevinde kalacak. Daha önce cezanın infazına ilişkin olarak geçirdiği 6 aylık süre de göz önüne alındığında, gazetecinin cezasının kalan kısmını yaklaşık 1,5 yıl cezaevinde tamamlaması öngörülüyor.

AK PARTİLİ ŞAMİL TAYYAR'DAN TEPKİ

Karara muhalefet partilerinden tepki gelirken, AK Partili Şamil Tayyar da karara isyan etti. X hesabından paylaşım yapan Tayyar, ''Terörsüz Türkiye projesi, sanırım sadece PKK terörünün sonlandırılması amacına matuf değildir. Bir taraftan İmralı’yla müzakere yapılırken Fatih Altaylı gibi bildik isimlerin tutuksuz yargılanmak yerine ‘kaçma’ şüphesiyle cezaevine atılmaları, yukarıda tarifini yaptığımız büyük fotoğrafa gölge düşürür'' değerledirmesinde bulundu.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Terörsüz Türkiye projesi, sanırım sadece PKK terörünün sonlandırılması amacına matuf değildir.

Terör üreten veya terörü besleyen bataklığın kurutulması, istismar alanlarının tasfiyesi de sürecin parçasıdır.

Bu bağlamda demokrasi açığının kapatılması, temel hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi, önemlidir.

Velhasıl, topyekun bir iç tahkimata, birlikte yaşama sebeplerini çoğaltmaya, huzur ortamını güçlendirmeye ihtiyaç var.

Bir taraftan İmralı’yla müzakere yapılırken, Hüseyin Kocabıyık, Fatih Altaylı, Furkan Bölükbaşı gibi bildik isimlerin tutuksuz yargılanmak yerine ‘kaçma’ şüphesiyle cezaevine atılmaları, yukarıda tarifini yaptığımız büyük fotoğrafa gölge düşürür.

Madem yeni bir başlangıç yapılıyor, hayatın her alanına dokunmak gerekir."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında 20 Haziran Cuma günü yayımladığı videosunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevine devam etmesine halkın yaklaşık yüzde 70’inin karşı olduğunu belirtmişti. Altaylı, bu durumu değerlendirirken “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Cumhurbaşkanını tehdit'' suçundan Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatmıştı. Evinde gözaltına alınan Altaylı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konulan gazeteci Fatih Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, Altaylı'nın eyleminin Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. İddianamede, söz konusu olayda video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığına, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığına dikkati çekilerek, soruşturma konusu eylemin 'iletme kastı'yla gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu vurgulandı.

Fatih Altaylı, 3 Ekim'de hakim karşısına çıkana kadar cezaevinden yazdığı mektuplarla Youtube videolarını sürdürüyordu. Ancak 3 Ekim'deki duruşmada hakkında tutukluk halinin devamına karar verilen Fatih Altaylı bu kararın ardından Youtube programlarına ara vermişti.