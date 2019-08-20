Mansur Yavaş soruşturma başlatmıştı... İstifa etti !

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından hakkında soruşturma açılan ABB Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman görevinden istifa etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek A.Ş.’nin Genel Müdürü Ahmet Sarıduman görevinden istifa etti.

Sarıduman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ankara Halk Ekmek Genel Müdürlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma -varsa- hakkımı helal ediyor, kendilerinden de helal etmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz aylarda Genel Müdür Ahmet Sarıduman ve Genel Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında; AKP'nin parti kongrelerine, gençlik kolları toplantılarına ve seçim merkezlerine faturasız “Şampiyon Ekmek” gönderildiği için soruşturma başlatmıştı. Sarıduman ve Yüksel hakkında sorumluluk davası da açılmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Halk Ekmek’tekiler baktım istifa etmiyorlar, ben de orayı Halk Market’e dönüştürme kararı aldım. Organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, konunun uzmanları konuştum. Ankara ekonomisini ayağa kaldırmak için bir anlamda kooperatifçiliği geliştireceğiz. Halk Ekmek büfelerini, kırsal kesimle işbirliği halinde, onların ürünlerinin satıldığı Halk Market zinciri yapabiliriz” demişti.