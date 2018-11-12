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  4. 12 Kasım 2018 14:01

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara adayı olacağı konuşulan Mansur Yavaş, iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması
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Beypazarı eski belediye başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimlerde muhalefet partilerinin ortak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yavaş’ın sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

Adaylığım konusundaki teveccühün şahsıma değil Ankaralılara gösterildiğine inanıyorum. Siyasi görüşü ne olursa olsun derdi Ankara olanlara verilen değerin ifadesidir. Uzlaşı ve ortak akla dayalı günlük siyasi çekişmelerden uzak huzurlu bir Ankara yönetimi istenmektedir.

Ankara sıradan bir kent değil, Ülkemizin Başkentidir. Ankara’yı, zamana ve zemine göre değişebilen politik ihtiraslara göre okumak; bu kente yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Gösterilen ilginin ideolojik taassuptan uzak durup Ankara’yı merkeze almamız olduğuna inanıyorum.

Ben aday olsam da olmasam da Ülkemize yakışır bir Başkent için ve 20 yılı aşkın tahribatın artık sona erdirilmesi için siyasi partilerin uzlaşıp bir araya gelmesi artık ihmal edilemez bir zorunluluktur. Başkente siyaset gözlüğü ile bakılamaz .

Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tesbiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur.

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