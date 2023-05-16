Mansur Yavaş'tan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Lütfen endişe etmeyin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir araya gelirken, Yavaş sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turuna yönelik çalışmalar için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile CHP Genel Merkezi’nde bir toplantı yaptı.

Ekrem İmamoğlu, toplantıdan bir fotoğraf karesini Twitter hesabında paylaştı ve "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Mansur Yavaş ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş da sosyal medya hesabında başka bir kareyi, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Ekrem İmamoğlu ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" mesajıyla paylaştı.

MANSUR YAVAŞ: ENDİŞE ETMEYİN

Mansur Yavaş, seçim çalışmalarının paylaşıldığı diğer sosyal medya hesabından ise "Tüm sandık sonuçlarını tek tek inceliyor, sorun gözükenlerin hepsine gerekli itirazlarımızı yapıyoruz. Süreci çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Lütfen endişe etmeyin." ifadelerini kullandı.