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  4. 29 Ekim 2018 17:47

Meclis Başkanı Yıldırım'dan önemli sözler

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Meclis Başkanı Yıldırım'dan önemli sözler
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İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün hizmete açılıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey konukların şahit ettiği açılış töreni başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. Şu anda İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz açıklamalarda bulunuyor.

İlk olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar;

Yeni İstanbul Havalimanı'nın açılışında sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün Endonezya'da uçak kazası oldu hayatını kaybeden insanlar var. Dost ve kardeş Endonezya halkının başı sağolsun diyorum, baş sağlığı diliyorum. 

Bugün iki mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Kuruluşunun 95. yılında Cumhuriyet'in şanına yakışan bu eser ülkemiz, milletimiz için hayırlı olsun. Liderlik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İnşaatına, planlanmasına kadar her etabında Bakan ve Başbakan yer almış birisi olarak farklı bir heyecan yaşıyorum. 

Bu projede yer alanları 42 ay gibi bir sürede ortaya çıkardıkları için teşekkür ediyorum. Yapım süresinde kararlılıkla yollarına devam ettiler ve çalıştılar. Bu eserin isimsiz kahramanları mimarlar ve mühendisler, gece gündüz çalışan işçilerimiz emekçilerimizdir. En büyük tebriği onların hak ettiğini ifade ediyor, büyük bir alkış istiyorum. Milletimizin adını medeniyet tarihine yazan bir eser meydana getirdiniz Sayın Cumhurbaşkanım. 

Projenin gerçekleştirilmeyeceği öne sürülmüştü, inşaata başlarken kaynak bulunamayacağı söylenmiş, acımasız eleştiriler olmuştu. Çalışmaktan uslanmadık, eleştirilerden yılmadık, hamdolsun bugünlere ulaştık. 3. Havalimanı inşa edeceğimiz bu alanda 2011'li yılları dün gibi hatırlıyorum. Burada arazi delik deşik oldu, bu arazide havalimanı nasıl olur demiştiniz, biz burada sadece havalimanı yapmayacağız, araziyi de tedavi edip, en güzel arazi yapacağım demiştim, sağolun kabul ettiniz. Bütün zorlukları bize unutturdu. 

Zorluklar karşısında pes etmek sizin mizacınıza uymuyor, 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, Gezi Olayları'nda bunu gördük. Bu anlayışla çalıştık bugünlere geldik. Bölünmüş yollar, şehir hastaneleri gibi bu eserlerle şüphesiz iftihar ediyoruz. Bu eser istikbalimizin güneşi oluyor. Bu havalimanı hedeflerimizi gerçeğe dönüştüren bir eser olarak bugün burada karşımızda duruyor. Ülkemiz yeni eserlerle çağı yakalamaya devam edecek.

Yeni havalimanımızın bu duygularla açılışı dolayısı ile bu mutluluğa ortak olmak için gelen bakanlara, konut devlet başkanlarına, halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.  

İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in konuşmasından notlar;

Bu sadece havalimanı değil sözünüz bizim ışığımız oldu. Siz çıtayı yükseltmeyi seven bir lidersiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi Cumhuriyetimizi ilerletmek için sizin de yardımınızla azim ve heyecanla sürdürüyoruz. Bugün açılışını yaptığımız faza 7,5 milyar euroyatırdık. Böyle bir açılışı yaptığım için Allah'ıma hamdolsun. Sayın Cumhurbaşkanım eşsiz vizyonunuzla Yeni Havalimanı çok büyük alan üzerinde 6 bağımsız pist olarak tasarlandı. 200 milyona çıkmak için hiçbir engel yok. 

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