Meclis’te ''İstanbul Sözleşmesi'' gerilimi
CHP grubunun Meclis Genel Kurulu’nda, CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kürsüden örtünün kaldırılmasını isterken, kaldırılmazsa vekillerle ilgili cezai işlem yapılacağını söyledi. CHP’li vekillerin eylemi sürünce, oturuma 15 dakika ara veren Bilgiç, grup başkan vekillerini görüşmeye davet etti. Bu sırada CHP’li kadın milletvekilleri kürsünün etrafında toplanarak “İstanbul Sözleşmesi kalacak. Kadın düşmanları gidecek” pankartları açtı. CHP’nin eylemi sürüyor.
Milliyet
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol