Meclis’te ''İstanbul Sözleşmesi'' gerilimi

CHP grubunun Meclis Genel Kurulu’nda, CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kürsüden örtünün kaldırılmasını isterken, kaldırılmazsa vekillerle ilgili cezai işlem yapılacağını söyledi. CHP’li vekillerin eylemi sürünce, oturuma 15 dakika ara veren Bilgiç, grup başkan vekillerini görüşmeye davet etti. Bu sırada CHP’li kadın milletvekilleri kürsünün etrafında toplanarak “İstanbul Sözleşmesi kalacak. Kadın düşmanları gidecek” pankartları açtı. CHP’nin eylemi sürüyor.

Milliyet