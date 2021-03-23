  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Meclis’te ''İstanbul Sözleşmesi'' gerilimi

Meclis’te ''İstanbul Sözleşmesi'' gerilimi

CHP grubunun Meclis Genel Kurulu’nda, CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kürsüden örtünün kaldırılmasını isterken, kaldırılmazsa vekillerle ilgili cezai işlem yapılacağını söyledi. CHP’li vekillerin eylemi sürünce, oturuma 15 dakika ara veren Bilgiç, grup başkan vekillerini görüşmeye davet etti. Bu sırada CHP’li kadın milletvekilleri kürsünün etrafında toplanarak “İstanbul Sözleşmesi kalacak. Kadın düşmanları gidecek” pankartları açtı. CHP’nin eylemi sürüyor.

Milliyet

Etiketler istanbul sözleşmesi meclis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çatıdan ip sarkıtıp girdiği evde eşini katletti!
Erdoğan'a bir dönem en yakın isimdi... ''Telaşla saklanmak, örtbas edilmek istenen ne?''
Bakan Selçuk: ''Vakaları okul kaynaklı olup olmadığı belli değil''
Son ankette Erdoğan'ı 2 isim yakaladı; 1'i geçmeyi başardı!
Bu fotoğraf photoshop değil gerçek! İşte ''uçan geminin'' sırrı
Bahçeli'nin bırakacağı tarihi açıkladı
Düğün zehir oldu! Saç saça baş başa kavga
İşte İstanbul'un ilçe ilçe kabus senaryosu!
Ramazan'da yasaklar geri dönüyor! Listede 22 il var!
Koronavirüs vakaları artınca, mezarcılar böyle isyan etti