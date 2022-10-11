Mehmet Ali Çelebi'ye tepkiler çığ gibi! Enver Aysever o yazıyı canlı yayında yırttı

CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve oradan da istifa ederek AK Parti'ye katıldığını açıklayan Mehmet Ali Çelebi'ye tepki yağdı. Gazeteci Enver Aysever, Çelebi için yazdığı ''Genelkurmay Başkanı olsun'' yazısını canlı yayında yırttı.

CHP'den seçilen, ardından Memleket Partisi'ne geçen ve oradan da istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini belirten Çelebi, “Yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim” dedi.

ÇELEBİ'YE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Çelebi'nin AK Parti saflarına katılması sosyal medyada gündem oldu. Pek çok muhalif isim, Çelebi'nin yoluna Cumhur İttifakı'nda devam edecek olmasına tepki gösterdi.

ENVER AYSEVER ÇELEBİ İÇİN YAZDIĞI YAZIYI YIRTTI

Gazeteci Enver Aysever, Mehmet Ali Çelebi için yazdığı "Genelkurmay Başkanı olsun'' yazısını "Allah da benim cezamı versin" diyerek canlı yayında yırttı.

'TOPAÇ BİR DÖNMEYE BAŞLADI MI...'

Sosyal medya üzerinden Çelebi'ye tepki gösterenlerden biri olan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Çocukken hiç topaç oynadınız mı? Topaç bir dönmeye başladı mı nerede duracağını bilemezsiniz. Mehmet Ali Çelebi dönmeye başlamıştı, hâlâ dönüyor. Son durağı sanmayın, topaç dönmeye başladı mı nerede duracağını bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"OYUMU GERİ VER ÇELEBİ..."

Çelebi'ye tepki gösterenlerden biri de gazeteci Barış Yarkadaş oldu. Yarkadaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bunu yapmaya hakkın yok Mehmet Ali Çelebi… 2018’de CHP Milletvekili olabilmen için oy verdim, sandıkta nöbet tuttum. YSK’nın önünde bekledim. CHP’den değil vekillikten de istifa etmeliydin. Bir daha vekil olabilmek için yaptığına değer mi? Oyumu geri ver Mehmet Ali Çelebi!" dedi.

Yarkadaş, şöyle devam etti:

"İki ay önce TV100’deki yayında 'Mehmet Ali Çelebi AKP’ye katılacak' demiştim. Çelebi, o gece beni 'yalancılıkla' suçlamıştı. Kimin yalancı kimin bireysel çıkarı İçin AKP’ye katıldığını çok geçmeden gördük. Bir daha söylüyorum Çelebi: Benim oyumla vekil oldun, oyumu geri ver!"

RTÜK ÜYELİĞİ, ÇELEBİ’NİN İSTİFASIYLA İYİ PARTİ’DEN AK PARTİ'YE GEÇTİ

İlhan Taşcı da boş olan RTÜK üyeliğinin Çelebi'nin istifasıyla İYİ Parti'den AKP'ye geçtiğini söyledi.

Taşcı, "Vekil pazarlıklarıyla boş olan RTÜK üyeliği; Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye katılımıyla İYİ Parti’den AK Parti'ye geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de 3 aydır boş olan üyelik için seçim yazısını 'gönül rahatlığıyla' artık TBMM’ye gönderebilir!" ifadelerini kullandı.