Melih Gökçek'in hedefinde Abdulkadir Selvi var !

Melih Gökçek, Selvi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'yağ çektiğini' savundu.

Kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulunan Melih Gökçek şu ifadeleri kullandı;

“Abdülkadir Selvi bizden biri gibi objektif gazeteci profili verirken karşı mahallenin yazarı olduğunu her fırsatta ortaya koyan biridir" diyen Gökçek, devamla "Özellikle İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlarına yaranmak için her zaman gazeteciliğini feda eden biridir”

Gökçek, şunları kaydetti:

“Atalar boşuna söylememiş ‘Her şey aslına çeker.' Yazın kenara. Adamın beklediği AK Parti’nin ayağının tökezlemesi. Ben demiştim diye çark etmezse bana hatırlatın. Yılmaz Özdil karşı mahallenin yazarı. Senin ama’n ile Özdil’in ama’sıarasında dağlar kadar fark va.. O bile senin gibi İmamoğlu’na yağ çekmiyor.”