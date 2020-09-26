Melih Gökçek'in paylaşımı Twitter'ı salladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından bu kez gazeteci Reha Muhtar'ı hedef aldı.

1994 yılında TRT'de Reha Muhtar'ın programına katıldığı videoyu paylaşan Gökçek, Muhtar'a sataştı.

Gökçek, Reha Muhtar için "O günlerin ekran celladı" ifadesini kullandı.

Gökçek'in paylaştığı videoda; 1994 yerel seçimleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Gökçek, Muhtar'ın konuğu olmuştu.

Reha Muhtar söz konusu programda konuklarına, vatandaşın yaptığı eleştiriyi sormuştu.

Gökçek, kişisel Twitter hesabından videoya, "Hey gidi günler... Reha Muhtar... O günlerin ekran celladı.. Ama dersini nasıl alıyor... Seyreder misiniz" notunu düştü.