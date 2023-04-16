Melih Gökçek'ten soğan ve patates zammıyla ilgili açıklama: Bakın nedeni neymiş!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, kuru soğanın kilosunun 30 liraya çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye son günlerde soğanın kilosunun 30 liraya kadar çıkmasını konuşurken, herkes soğan ve patates fiyatlarının ne zaman düşeceğini merek ediyor. Soğan'ın kilosunun 30 liraya çıkmasının arkasındaki büyük oyunu ifşası ise Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.

Oğlu AK Parti Ankara milletvekili adayı olan Melih Gökçek, soğan fiyatlarındaki artışına ilişkin olarak, "Soğan ve patates fiyatlarındaki artış tamamen Erdoğan’ın düşmesini isteyenlerin oyunu" görüşünü savundu. Gökçek, "Yüzde yüz kanaatim budur" ifadesini kullandı.