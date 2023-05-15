Memleket Partisi Sözcüsü: ''Biz söyledik, siz dinlemediniz''

14 Mayıs seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının ardından Memleket Partisi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal "Biz söyledik, siz dinlemediniz..." dedi.

Seçimlere iki gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekilmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre muhalefetin Erdoğan'ın gerisinde kalması sonrasında Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özkal paylaşımında "Biz söyledik… Siz dinlemediniz…" dedi. Biz söyledik…

Siz dinlemediniz… — Prof.Dr. İpek Özkal (@ipekozkal) May 15, 2023