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  4. 22 Nisan 2018 17:35

Meral Akşener: Durun daha yeni başladık

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, CHP ile yaptıkları anlaşmaya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

Meral Akşener: Durun daha yeni başladık
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP-İyi Parti işbirliğine ilişkin açıklama yaptı. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 milletvekilini İyi Parti'ye göndermesine ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun tavrı her türlü takdirin üzerindedir" ifadelerini kullandı. 

Meral Akşener, "Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı" dedi. Akşener'in açıklaması, CHP Basın Sözcüsü Bülent Tezcan'ın önderliğindeki ekibin İyi Parti'ye yaptığı ziyaretin ardından geldi. 

Akşener'in yazılı açıklaması şöyle:

"Hukukun ve millet iradesinin önüne konan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyaset ve demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır.

Bu engeller bizleri korkutup yıldırmak yerine gücümüzü ve inancımızı tazelemekten başka bir işe yaramamıştır. Yorulacağımızı, yılacağımızı düşünenlere buradan sesleniyoruz, durun daha yeni başladık"

CHP HEYETİNDEN ZİYARET

Öte yandan Akşener'i CHP'li bir grup milletvekili ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, Engin Altay ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelerek Akşener ile görüştü.

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