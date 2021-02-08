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  4. 08 Şubat 2021 21:10

MetroPOLL son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

MetroPoll Araştırma Şirketi tarafından Ocak ayında gerçekleştirilen anketlerden çarpıcı sonuçlar çıktı. Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın seçmenin büyük çoğunluğunu Millet İttifakı'na kaptırdığı anlaşıldı.

MetroPOLL son seçim anketi sonuçlarını açıkladı
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MetroPoll Araştırma Şirketi tarafından Ocak ayında gerçekleştirilen anketlerden çarpıcı sonuçlar çıktı. Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın seçmenin büyük çoğunluğunu Millet İttifakı'na kaptırdığı anlaşıldı.

Seçmenin yüzde 42'si Millet İttifakı'nı yüzde 37'si ise Cumhur İttifakı'nı kendine yakın bulduğunu ifade etti. İttifaklara yakın olmadığu halde Millet İttifakı'nı tercih edenlerin oranı yüzde 6, Cumhur İttifakı'nı tercih edenlerin oranı ise yüzde 3 olarak açıklandı.

 24 Haziran 2018'de AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 17,3'ü Millet İttifakı'na yakın olduğunu, CHP'ye oy verenlerin yüzde 90'ı Millet İttifakı'nı tercih edeceğini söyledi.

Son anketin detaylı sonuçları ise şöyle:

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