MetroPOLL'ün ''AK Parti kimin partisi'' sorusuna dikkat çeken yanıt

MetroPoll Araştırma'nın yaptığı son ankette vatandaşlara AK Parti'nin zenginlerin mi yoksa yoksulların mı partisi olduğu soruldu. İşte sonuçlar

Metropoll Araştırma'nın 2021 yılının Haziran ayı anketinde vatandaşlara "Sizce AK Parti, zenginlerin ve ayrıcalıklı kişilerin partisi mi, yoksa yoksulların partisi mi?" diye soruldu.

Bu soruya yüzde 55'lik kısım "Zenginlerin ve ayrıcalıklı kişilerin partisidir" yanıtını verdi.

"Yoksulların partisidir" diyenlerin oranı yüzde 31.9, "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 13.1'de kaldı.

MetroPoll kurucusu Özer Sencar yaptığı paylaşımda, "Haziran 2021 araştırmasında sorduğumuz “AK Parti zenginlerin partisi mi yoksa yoksulların Partisi mi?” sorusuna seçmenlerin %55 zenginlerin partisi olduğunu söylüyor." dedi.

ERDOĞAN'DAN "BU FAKİR" ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Kızılcahamam’daki AKP 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında yaptığı konuşmada, kendisine ve partisine yönelik eleştirilere yanıt vermiş vr "Aslını inkâr eden haramzadeler her gün başka bir kılığa bürünebilir, başka dille konuşabilir. Kimse bizden böyle bir tavır, üslup, kişilik sergilememizi beklemesin. Bu fakir kendini bildi bileli böyledir. Değişmedi, değişmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.



