MHP, AK Parti'den hangi belediyeleri isteyecek ?

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür,Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak kulis yazdı. Övür, "MHP, İstanbul'da büyükşehir adayı çıkarmayacak ama buna karşılık iki ilçe belediyesi isteyecek" dedi.

Mahmut Övür, "İstanbul'un kritik ilçeleri" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul için sürpriz olacak bir beklentiden söz edelim. AK Parti-MHP ittifakının nasıl olacağı merakla beklenirken, kulislere düşen bilgi yeni bir duruma işaret ediyor" dedi.

İşte Övür'e göre MHP'nin isteyeceği o 2 ilçe:

"Biri Bahçelievler diğeri de Büyükçekmece… Bu nasıl formüle edilir bilinmez ama ilginç. MHP'nin biri AK Parti'nin diğeri de CHP'nin elinde olan iki belediyeyi istemesi iddialı olacağını gösteriyor."g