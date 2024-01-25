  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. MHP’de ''AK Partili aday'' krizi! Parti binasının kapısına dayandılar

MHP’de ''AK Partili aday'' krizi! Parti binasının kapısına dayandılar

Güncelleme:

MHP’nin, AK Parti’den aday adaylığını açıklayan Muhammet Kökten’i Fethiye Belediye Başkanlığı’na aday göstermesi ilçeyi karıştırdı.

MHP’nin, AKP destekli il ve ilçe adaylarını duyurmasının ardından Muğla’nın Fethiye ilçesinde İl Başkanlığı ile partililer arasında kriz yaşandı.

MHP, AKP’den aday adaylığını açıklayan Muhammet Kökten’i 31 Mart yerel seçimlerinde Fethiye’den aday gösterdi. Kökten’in adaylığının ilan edilmesinin ardından Ülkü Ocakları mensubu olduğu belirtilen bir grup, MHP parti binası önünde bir araya gelerek eylem yaptı.

Yerel medyanın aktardığı bilgilere göre, öfkeli grubu Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Teke sakinleştirmeye çalıştı. Açıklama yapan Teke’nin, gruba “Bazıları kapıyı zorluyor. Sakin olun. Gerekli açıklama yapılacaktır” ifadesini kullanması dikkat çekti. Sinirlerin gerildiği eylem sırasında MHP ilçe binasında güvenlik tedbiri alındığı öğrenildi.

“BİZE AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDASINIZ”

Tepkili kalabalığın arasında yer alan bir kişi, “Biz Fethiye’de bedel ödedik. Milletvekili adayı çıkardık, birinci sıra adayını kimse tanımıyordu. İYİ Parti’yi öven bir adayı vekil olarak dayattınız. Bugün geldiğimiz noktada, Fethiye ilçe teşkilatları olarak MHP kendi adayını çıkaracaktır dediniz. AKP’nin aday adayını bize aday olarak dayatmaya çalışıyorsunuz. Peki Ülkücüler şu soruyu sormaz mı: AKP’nin adayını alacaksak, AKP aday çıkarsaydı. MHP’den çıkmış adaylarımızın, Muhammet Kökten kadar değeri yok muydu? Muhammet Kökten ülkücü mü? Bize açıklama yapmak zorundasınız” dedi.

Ülkücü grup, yaşanan aday krizi sonrası MHP İlçe Başkanı Osman Çura’ya istifa çağrısı yaptı.

 

Etiketler ak parti cumhur ittifakı ülkücüler mhp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekliye zam TBMM’de onaylandı Emekliye zam TBMM’de onaylandı Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel haklarındaki skandal iddialar sonrası harekete geçti Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel haklarındaki skandal iddialar sonrası harekete geçti Şehir hastanesinde sahte doktor rezaleti Şehir hastanesinde sahte doktor rezaleti Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler ''Mimar Sinan'ın ustalık eseri'' Selimiye Camisi'ndeki restorasyonundaki son durum görüntülendi ''Mimar Sinan'ın ustalık eseri'' Selimiye Camisi'ndeki restorasyonundaki son durum görüntülendi Antik virüs tehlikesi: Bilim insanları yeni ölümcül salgın için adres verdi Antik virüs tehlikesi: Bilim insanları yeni ölümcül salgın için adres verdi Falakalı fantezi davasında ceza indirimine zamanaşımı itirazı Falakalı fantezi davasında ceza indirimine zamanaşımı itirazı Hepimizi deprem değil işte bu ahmaklık öldürecek! Hepimizi deprem değil işte bu ahmaklık öldürecek! Husiler ABD savaş gemisini vurdu Husiler ABD savaş gemisini vurdu Kahramanmaraş’ta ele geçirildi... Tam bin 300 yıllık! Kahramanmaraş’ta ele geçirildi... Tam bin 300 yıllık!