MHP’de ''AK Partili aday'' krizi! Parti binasının kapısına dayandılar

MHP’nin, AK Parti’den aday adaylığını açıklayan Muhammet Kökten’i Fethiye Belediye Başkanlığı’na aday göstermesi ilçeyi karıştırdı.

MHP’nin, AKP destekli il ve ilçe adaylarını duyurmasının ardından Muğla’nın Fethiye ilçesinde İl Başkanlığı ile partililer arasında kriz yaşandı.

MHP, AKP’den aday adaylığını açıklayan Muhammet Kökten’i 31 Mart yerel seçimlerinde Fethiye’den aday gösterdi. Kökten’in adaylığının ilan edilmesinin ardından Ülkü Ocakları mensubu olduğu belirtilen bir grup, MHP parti binası önünde bir araya gelerek eylem yaptı.

Yerel medyanın aktardığı bilgilere göre, öfkeli grubu Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Teke sakinleştirmeye çalıştı. Açıklama yapan Teke’nin, gruba “Bazıları kapıyı zorluyor. Sakin olun. Gerekli açıklama yapılacaktır” ifadesini kullanması dikkat çekti. Sinirlerin gerildiği eylem sırasında MHP ilçe binasında güvenlik tedbiri alındığı öğrenildi.

“BİZE AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDASINIZ”

Tepkili kalabalığın arasında yer alan bir kişi, “Biz Fethiye’de bedel ödedik. Milletvekili adayı çıkardık, birinci sıra adayını kimse tanımıyordu. İYİ Parti’yi öven bir adayı vekil olarak dayattınız. Bugün geldiğimiz noktada, Fethiye ilçe teşkilatları olarak MHP kendi adayını çıkaracaktır dediniz. AKP’nin aday adayını bize aday olarak dayatmaya çalışıyorsunuz. Peki Ülkücüler şu soruyu sormaz mı: AKP’nin adayını alacaksak, AKP aday çıkarsaydı. MHP’den çıkmış adaylarımızın, Muhammet Kökten kadar değeri yok muydu? Muhammet Kökten ülkücü mü? Bize açıklama yapmak zorundasınız” dedi.

Ülkücü grup, yaşanan aday krizi sonrası MHP İlçe Başkanı Osman Çura’ya istifa çağrısı yaptı.