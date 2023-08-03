MHP'de kritik isim görevden alındı
MHP Bursa il Başkanı Cihangir Kalkancı ve yönetimini görevden alındı.
MHP Genel Merkezi, Bursa il Başkanı Cihangir Kalkancı ve yönetimini görevden aldı. Kalkancı 5 yıldır görevde bulunuyordu.
MHP'de il ve ilçe kadrolarında yenilenme süreci başladı. Bursa’da 5 yıldır MHP İl Başkanlığı görevinde bulunan Cihangir Kalkancı, yönetimi ile birlikte MHP Genel Merkezi’nin kararı ile görevden alındı.
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