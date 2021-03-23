MHP'de zehir zemberek istifa

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alişan Satılmış zehir zemberek bir açıklamayla MHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alişan Satılmış, “Kim kimle olur kim kimi sayar sever korur tercih eder teveccüh gösterir, beni ilgilendirip alakadar etmez ana hitap etmeyen kutsal kabul ve yüklemlerin bende hiçbir karşılığı yoktur. Boş palavralara da karnım toktur aç olan yer içer beni alakadar etmez beni bağlamaz” diyerek MHP’den istifa ettiğini duyurdu.

2003-2005 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapan Alişan Satılmış, sosyal medya hesabından MHP ile hiçbir bağının kalmadığını duyurdu. Alişan Satılmış’ın açıklaması şöyle:

“MHP’nin anlam yüklemenin, kişisel düşünce akıl fikir hedef hiyerarşisinde şahsıma yönelik hiçbir katma değer ilgi ve irtibatının yansımadığını, tercih ve kabullerle görüp yaşadığımdan kurumsal yapıyla bağımı kesip tüm yükümlülüklerden vazgeçtiğimi bildiriyorum. Bundan sonra özgül ağırlığımın karşılık bulduğu kıymet atfettiği ilgi ve ilişkileri önemseyip ölçü muhafazasında değer eksenli kişisel aidiyet bağımın yükümlülüğünde konumlanacağının da bilinmesini isterim.

“MHP'NİN YÜKLEM VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ BENİ BAĞLAMAMAKTADIR”

Bundan sonra aidiyet bağımı kestiğim Milliyetçi Hareket Partisi’nin yüklem ve yükümlülükleri beni bağlamamaktadır. Kimsenin üst başlık hatırlatmalarıyla içeriksiz fonksiyonellik arzeden kavram tanım anlam işaretlemeriyle akıl danelik ederek ideal gözlemci rolüyle hatırlatıcılık etmeye kalmamasını hasseten rica ederim. İsnatlı isnatsız haklı haksız bir konumlamaya tabi olmadan tabi tutulmadan var olma karar ve azmindeyim. Kim kimle olur kim kimi sayar sever korur tercih eder teveccüh gösterir, beni ilgilendirip alakadar etmez ana hitap etmeyen kutsal kabul ve yüklemlerin bende hiç bir karşılığı yoktur. Boş palavralara da karnım toktur aç olan yer içer beni alakadar etmez beni bağlamaz.

Benim için bundan sonra tüm alan ve anlam yüklemleri, 'Paris neredeyse Fransa orasıdır' İşaret anlamı hükmü taşımaktadır. Velhasıl Ülkücü neredeyse dava oradadır. Dava neredeyse davada oradadır.”