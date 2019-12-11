MHP'den FETÖ eleştirisi: ''Çaycı, çorbacı var siyasetçi yok''

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, FETÖ ile mücadelede siyasi ayağın eksik kaldığını belirterek eleştirilerde bulundu.

MHP Genel Başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, bugüne kadar birçok meslek mensubunun FETÖ soruşturması geçirdiğini belirterek, “Polis, bekçi, çaycı, çorbacı FETÖ'cüler hakkında soruşturma açıldı ama ne hikmetse FETÖ'cü bir siyasetçi hakkında soruşturma yapılmadı” dedi.

TBMM'de ele alınan Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay bütçeleri üzerinde konusan Yıldız, şimdiye kadar FETÖ bağlantılı 3 bin 900 hakim-savcının meslekten ihraç edildiğini, ancak bu kişilerin verdiği kararların geçerli sayılarak infaz ve icra edildiğini de söyledi. Yıldız, şu eleştiriyi yaptı:

“ÇAYCI ÇORBACI VAR AMA”

“FETÖ’yle mücadelede iki eksik var. Biri, FETÖ’cü hâkimlerin verdiği kararlar yeniden gözden geçirilmeli. İkincisi de polis, bekçi çaycı, çorbacıda olan FETÖ’cüler hakkında soruşturma açılmış, takip yapılmış ancak ne hikmetse FETÖ’cü bir siyasetçi hakkında soruşturma yapılmamış. Elbette her kuruma sirayet eden bu hainler siyasette de vardır, behemehâl temizlenmelidir.”

Yıldız'ın, CHP'nin güvenlik soruşturmaları konusunda AYM'ye yaptığı iptal başvurusunu eleştirmesi ise tartışmaya neden oldu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Herkesi potansiyel terörist görmeyin. PKK'nın Türkiye'yi bölmeye gücü yetmez ama senin gibi insanların kafası yüz kere yeter” dedi.

Bu sözlere MHP sıralarından ‘yuh' ve ‘hadi ordan' şeklinde karşılık verildi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise, “Şikâyet ettiğimiz, devletin kurumlarına hain terör örgütünün sızmış olması değil mi? O zaman bunlarla bağlantılı olanlar varsa, devlet kurumlarınca işe alımında bunların bilinmesinden CHP niye rahatsız?” diye sordu