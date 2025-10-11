MHP'den sanat camiası için çok tartışılacak ifadeler: ''Nutuk atmaya kalkarlarsa o zaman iş değişir''

Ünlü isimlerin uyuşturucu kullanma iddiasıyla şafak operasyonu ile evlerinden alınmalarıyla ilgili tartışmalar sürerken MHP'nin 2 numaralı ismi Feti Yıldız "halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmaya kalkarlarsa, o zaman iş değişir ve felakete yol açar" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim, 8 Ekim sabahı şafak operasyonu ile evlerinden alınmış ve tahliller verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Ünlü isimlerin şafak operasyonu ile evlerinden alınarak uyuşturu testine sokulmasına ilişkin tartışmalar devam ederken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yıldız yaptığı paylaşımda;

"Tecrübe her zaman ve her şartta yol göstericidir. Tony Blair, siyasi yolculuğunu anlattığı hatıratta şöhretlerin sağladığı etkilerden faydalandığını aktarıyor ve ekliyor; 'Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar. Fakat, halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmayan kalkarlarsa, o zaman iş değişir ve felakete yol açar. Halk bunların haddini aştığını düşünür, onlara ve siyasi yoldaşlarına yolu gösterir."