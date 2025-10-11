  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. MHP'den sanat camiası için skandal ifadeler: ''Nutuk atmaya kalkarlarsa o zaman iş değişir''

MHP'den sanat camiası için çok tartışılacak ifadeler: ''Nutuk atmaya kalkarlarsa o zaman iş değişir''

MHP'den sanat camiası için çok tartışılacak ifadeler: ''Nutuk atmaya kalkarlarsa o zaman iş değişir''
Güncelleme:

Ünlü isimlerin uyuşturucu kullanma iddiasıyla şafak operasyonu ile evlerinden alınmalarıyla ilgili tartışmalar sürerken MHP'nin 2 numaralı ismi Feti Yıldız "halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmaya kalkarlarsa, o zaman iş değişir ve felakete yol açar" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim, 8 Ekim sabahı şafak operasyonu ile evlerinden alınmış ve tahliller verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Ünlü isimlerin şafak operasyonu ile evlerinden alınarak uyuşturu testine sokulmasına ilişkin tartışmalar devam ederken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yıldız yaptığı paylaşımda;

"Tecrübe her zaman ve her şartta yol göstericidir. Tony Blair, siyasi yolculuğunu anlattığı hatıratta şöhretlerin sağladığı etkilerden faydalandığını aktarıyor ve ekliyor; 'Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar. Fakat, halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmayan kalkarlarsa, o zaman iş değişir ve felakete yol açar. Halk bunların haddini aştığını düşünür, onlara ve siyasi yoldaşlarına yolu gösterir."

text-ad
Etiketler Feti Yıldız MHP ünlüler iş değişir felakete yol açar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Avukat Serdar Öktem'in katillerinin yeni görüntüsü ve ifadeleri ortaya çıktı Avukat Serdar Öktem'in katillerinin yeni görüntüsü ve ifadeleri ortaya çıktı İslam Memiş altın alanları uyardı: ''Altın değil, risk aldı'' deyip yeni dünya düzenini açıkladı! İslam Memiş altın alanları uyardı: ''Altın değil, risk aldı'' deyip yeni dünya düzenini açıkladı! Eşiyle tartışan psikopat, karısını çalıştığı iş yerinde tüfekle vurarak öldürdü! Eşiyle tartışan psikopat, karısını çalıştığı iş yerinde tüfekle vurarak öldürdü! Başsavcılık Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istedi! Başsavcılık Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istedi! 30 kilo birden verip, yeni bir aşka yelken açmıştı; zayıflamaya devam ediyor! 30 kilo birden verip, yeni bir aşka yelken açmıştı; zayıflamaya devam ediyor! Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin endişelerinden açıklama Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin endişelerinden açıklama Hava sıcaklıkları artıyor, ancak kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek! Hava sıcaklıkları artıyor, ancak kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek! Dikkat! Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı: Artık her yerden erişilebilmesi zorunlu! Dikkat! Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı: Artık her yerden erişilebilmesi zorunlu! Trump yeni bir finansal savaşı başlattı; borsalar, altın, piyasalar allak bullak! Trump yeni bir finansal savaşı başlattı; borsalar, altın, piyasalar allak bullak! Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili terörist başı Öcalan'ı rahatsız etmişiz! Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili terörist başı Öcalan'ı rahatsız etmişiz!
Yaşlı çift evlerinin önünde katledilmişti; at izi, itin izini ortaya çıkardı! Yaşlı çift evlerinin önünde katledilmişti; at izi, itin izini ortaya çıkardı! Kırmızı bültenle aranan 2 organize suç örgütü üyesi daha Türkiye'de Kırmızı bültenle aranan 2 organize suç örgütü üyesi daha Türkiye'de Eski eşini 4. kez uzaklaştırma kararı aldırdığı günün ertesi günü öldüren caninin cezası belli oldu Eski eşini 4. kez uzaklaştırma kararı aldırdığı günün ertesi günü öldüren caninin cezası belli oldu Yeşil istilacılar Asi Nehri'ni yuttu: Koca nehir yemyeşil bir ovaya dönüştü! Yeşil istilacılar Asi Nehri'ni yuttu: Koca nehir yemyeşil bir ovaya dönüştü! DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anayasa çalımı! DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anayasa çalımı! Türkiye'nin tarihi sır noktasına ziyaretçi akını: Dünya'nın en büyüğü... Türkiye'nin tarihi sır noktasına ziyaretçi akını: Dünya'nın en büyüğü... Patlayıcı üretim tesisinde patlama: Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var! Patlayıcı üretim tesisinde patlama: Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var! Türkiye'yi terk eden güzel oyuncu Ege'nin cennetinde ortaya çıktı Türkiye'yi terk eden güzel oyuncu Ege'nin cennetinde ortaya çıktı Erdoğan'dan babaevinde ''kirlettik, rezil ettik'' dediği bir zamanların cennetine ziyaret Erdoğan'dan babaevinde ''kirlettik, rezil ettik'' dediği bir zamanların cennetine ziyaret Köprüde tartışan kadınlardan biri metrelerce yüksekten kendini aşağı attı! Köprüde tartışan kadınlardan biri metrelerce yüksekten kendini aşağı attı!