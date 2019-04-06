MHP'li Belediye Başkanı'ndan tepki çeken karar

Sarıgöl Belediye Başkanlığına yeniden seçilen MHP’li Necati Selçuk’un, ilçede kendisine oy vermeyen yurttaşları tehdit ettiği ve hakarete varan konuşmalar yaptığı bildirildi. Sarıgöl’de Cuma pazarında yerleri olan bir grup pazarcı esnafının yerleri iptal edilirken, Belediye Başkanı’nın korumasının da bir grup MHP’li ile birlikte gece bir kokoreççi dükkânını basıp, sandalyeleri tekmelediği ifade edildi.

Manisa’nın Sarıgöl İlçesi’nde, 31 Mart yerel seçimlerini Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Necati Selçuk, Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Emrah Eroğlu’na karşı seçimi kazanarak Belediye başkanlığı koltuğunu yeniden oturdu. Hâlihazırda Belediye başkanı olan Necati Selçuk’un seçimi kazandıktan sonra yaptığı konuşmalarla, kendisine oy vermeyen Sarıgöllü yurttaşları tehdit ettiği ve hakarete varan konuşmalar yaptı.

CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, Sarıgöl’de durumun çok gergin olduğunu belirterek, “Necati Selçuk seçim gecesinden başlamak üzere, Belediye çalışanlarına, bizlere destek olan herkese hakarete varan konuşmalar yapıyor. Belediye çalışanlarının yerlerini değiştiriyor ve emekliye zorluyor. Seçimler bitti, biz kendisini tebrik ettik. Ama o kendisine oy vermeyen yurttaşlara sürekli hakaret ediyor. Sarıgöl’de gerginlik yaratıyor” dedi.

“PAZARCI ESNAFIN YERLERİ İPTAL EDİLDİ”

Necati Selçuk’un kendisine oy vermeyen pazarcı esnafının pazardaki yerlerini de iptal ettiğini belirten Akdeniz, “Mustafa Çakır, İsmail Akın, Süleyman Mezarcı, Ünal Ülgen, Kamil Turan ve daha başka arkadaşlarımızı pazardaki yerleri iptal edildi. Gaz betonla yerleri kapatıldı. Sarıgöl’ün cuma pazarında yayılmak isteyen pazarcı esnafına izin verilmedi. Pazarcı esnafı 2–3 yıldan beri kiralarını ödeyerek bu pazara geliyorlar. Belediye başkanı kendilerine oy vermediği gerekçesi ile pazarcı esnafının yerlerini iptal etti. Dün, cuma sabahı pazara yayılmak için gelen pazarcı esnafına zabıtalar izin vermedi” diye konuştu.

“NECATİ SELÇUK ORTAMI GERİYOR”

Sarıgöl’de tansiyonun yüksek olduğunu belirten Tahsin Akdeniz, “Tüm siyasi parti başkanlarına çağrı yaptım. AK Partili, MHP’li ilçe başkanlarına çağrı yaptım; ‘Seçim bitti, tansiyonu düşürelim’ dedim. Ama Necati Selçuk ortamı geriyor, bölücü konuşmalar yapıyor. Vatandaşları tehdit ediyor. Esnafın ekmeği ile oynuyor” dedi. Tahsin Akdeniz CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’e bir mektup yazarak durumu rapor ettiğini kaydetti.

KOKOREÇCİ DÜKKÂNI TEKMELENDİ

Öte yandan Belediye başkanı Necati Selçuk’un koruması Şerif Avan’ın Sarıgöl’deki Lezzet Türk kokoreç dükkanını gece yarısı bir grup MHP’li ile birlikte gelerek bastığı ve sandalyeleri tekmelediği öğrenildi. İşletme sahibi Yunus Alp’ın seçimler öncesi CHP adayını destekleyeceğini açıklaması üzerine baskının gerçekleştiği ve Yunus Alp’ın savcılığa suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

“KARŞIMIZA ÇIKARKEN DESTUR ÇEKECEKLER”

Necati Selçuk, seçimleri kazandıktan sonra yaptığı konuşmada,”Benim arkamda hizmet için yürüyenlerin canını çok acıttılar. Onları bu akşam unutmak yok. Bundan sonra da karşımıza çıkarken destur çekecekler” demişti.