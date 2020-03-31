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  4. 31 Mart 2020 15:55

MHP'li Enginyurt, Erdoğan'a ''Genel Başkanımız'' dedi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadelerini kullandı.

MHP'li Enginyurt, Erdoğan'a ''Genel Başkanımız'' dedi
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" isimli yardımlaşma kampanyası başlattığını açıkladı.

Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle devletin kasasından vatandaşlara yardım yapmak yerine millete giderek 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlattı.

 Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Enginyurt, AKP lideri Tayyip Erdoğan'dan 'Genel Başkanımız' ifadeleriyle bahsetti.

Cemal Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımız @RTErdogan beyefendinin başlattığı kampanya, memleketimize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın kampanyasına söz verdiğim 20 bin lirayla katılıyorum. VAROLASIN CUMHURBAŞKANIM. HAYDİ TÜRKİYE.. BİZ BİZE YETERİZ."

 

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