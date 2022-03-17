MHP'li isimler seçimlere AK Parti'nin listesinden mi girecek ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yeni seçim yasası teklifiyle ilgili Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlarken, "MHP'li adaylar seçime AK Parti listelerinden girecek" iddiaları için de çok sert bir yanıt verdi.

"Teklifin baraj sorunu olan MHP'nin TBMM'ye girmesini sağlamak için düşünüldüğü ileri sürülüyor. MHP'nin yeni sistemle grup bile kuramayabileceği iddia ediliyor." değerlendirmesini yapan Saymaz, "İddiaları MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a sordum." diyerek şunları aktardı:

Amaç SP, Gelecek ve DEVA'yı etkisiz kılmak mı?

Gelecek Partisi'nin lideri "İktidar olacağım" diyor. Niye ürküyorlar? Niye birden bu iddialardan vazgeçip de meclise girip girmemekten, milletvekili çıkarıp çıkaramamaktan bahsediyoruz. Hodri meydan. Kanun herkes için geçerli. Böyle daha iyi olmadı mı? Artık oylardan başkası istifade ediyordu. Bu demokrasiye uygun mu? Değil. Şimdi herkes kendi oyunu alacak. Herkesin boyunun ölçüsünü göreceğiz.

Neden 2018'de bu şekilde düzenlenmedi?

"2018'de niye yapmadınız?" derseniz hiç kimse yeni bir şey yapamaz. Bazı eksiklikler olabilir. Biz demedik mi, 2023 yılına kadar sistemin eksiklikleri giderilecek diye. Eksiklik zuhur ettikçe giderilmesi gerekir. Cumhur İttifakı DEVA, Gelecek ve diğer küçük partiler için bu kararı çıkarmıyor. Daha uygulanabilir, daha meşru, daha demokratik bir sistem için yapıyor.

Altılı ittifak nasıl bir pozisyon alır?

Altılı ittifak zaten istikbali olmayan bir ittifaktı. İttifak edecekleri kanaatinde değilim.

Teklif TBMM'ye geldiğinde barajın yüzde 5'e düşürülebileceği söyleniyor.

Öyle bir şey duymadım. Bu cenahta öyle bir şey gündeme gelmedi.

Deniyor ki MHP zararlı çıkabilir.

Çıkmaz efendim. Biz 2018'in oylarına bakıp düşünmüyoruz. Öngörümüz oylarımızın artacağı yönünde.

MHP'nin seçime AK Parti listelerinden girmek gibi bir düşüncesi var mı?

Ağzıma bile almam. Bizim seçmen üç hilali görecek kardeşim.

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