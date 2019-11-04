MHP'li milletvekilinen AK Partli başkana sert eleştiriler

Cumhur İttifakı, belediyeler üzerinden sorun yaşamaya devam ediyor. Belediyesi Cumhur İttifakı'nda olan ve AK Parti ile MHP'nin karşı karşıya geldiği iller arasına Ordu da eklendi. MHP'li Cemal Enginyurt, AK Parti'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i sert ifadelerle eleştirdi.

MHP Ordu İl Başkanlığı'nın düzenlediği istişare toplantısında konuşan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler'i eleştirerek, "Sayın başkan proje ile gelin diyor. Kendisi seçimden önce 550 proje açıkladı onları yapsa Ordu uçar. Bir de 5B için devreye girse. Bugün isterse Maliye Bakanı isterse diğer bakanlarla iki saniye içinde görüşür. Belediyeler vatandaşa hizmet yeridir. Yol su zaten yapılır, siz vatandaşın derdine çare olun" dedi.

BELEDİYELER HİZMET YERİDİR

Enginyurt, belediyelerin hizmet yeri olduğunu hatırlatarak, "Tutturmuşlar borç ödüyoruz diye önce borç ödeme sonra hizmet diyorlar. Siz oraya hizmet etmek için geldiniz. Borçsa borcu sizden önceki sizin partili başkanlar yaptı bırakın artık bunu hizmet, üretim vatandaşın derdine çare olun."

MHP'LİLER İŞE ALINMADI

Enginyurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Gülerin bir tek MHP 'liyi işe almadığını söylerken, "Ama CHP'liyi daire başkanı yapıyor kendi partisinden olan 25 kişiyi işten çıkartıyor. Neymiş güvenlik medeniyetmiş. Yahu bir işçinin sana ne zararı olabilir. Tabi hesap başka" yorumunu yaptı.

NUMAN KURTULMUŞ

Enginyurt'un eleştirileri oklarını yönelttiği isimler arasında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da vardı. Enginyurt, "Hani 5 mega proje hazırlamıştı hangisini yaptı. Hiç birini... Birde geçenlerde çıkmış kanalın birine biz savaşıyoruz diyor. Bu ne şimdi bizde diyoruz ki bu barış harekatıdır." dedi.