MHP'lilerle Meral Akşener'i buluşturan nikah! Geceye Meral Akşener damgası

MHP’li Oktay Vural'ın oğlu Yavuz Vural'ın nikahına katılan çok sayıda siyasetçi arasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı. Akşener’in katıldığı tören, siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, geçen hafta oğlu Yavuz Vural’ı evlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski kurmaylarından olan Vural’ın oğlunun nikahına çok sayıda siyasetçi katıldı. Gecenin en çok konuşulan ismi ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre Akşener’in katıldığı tören, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Halen MHP üyesi olan ancak MHP grup başkanvekilliğinden istifa ettiği haziran 2016’dan bu yana aktif siyasette yer almayan Vural’ın “İYİ Parti saflarına katılacağı” öne sürüldü. İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Vural, siyasete geçmişe göre daha sıcak bakıyor.” Vural’ın “MHP’yi eleştirdiği” ve “partisiyle doku uyuşmazlığı” yaşadığı kaydediliyor.

Vural’ın kendisine yakın isimlerle, “aktif siyasete geri dönebileceğini” paylaştığı kaydediliyor. İYİ Parti kanadının ise Vural’ın “partileri çatısı altında siyaset yapmasından yana olduğu” kaydediliyor.