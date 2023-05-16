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Millet İttifakı liderleri yarın bir araya gelecek

Millet İttifakı liderleri yarın bir araya gelecek
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Millet İttifakı'nı oluşturan 6 lider yarın CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirip, ikinci tur için yol haritasını belirleyecek.

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 lider yarın CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirip, ikinci tur için yol haritasını belirleyecek.

Etiketler millet ittifakı liderler yarın
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